Uomini e Donne: ecco chi ha scelto Giulio Raselli

Dopo 4 mesi di trono (e altrettanti da corteggiatore), oggi finalmente Giulio Raselli ha fatto la sua scelta in diretta ed ha lasciato Uomini e Donne. Quello del bel piemontese è stato un percorso abbastanza noioso, in linea con gli ultimi del trono Classico (grazie al cielo gli over ci regalano continue soddisfazioni e gioie trash), quindi non penso mancherà a nessuno. Raselli è arrivato alla fine del trono con due corteggiatrici, Giovanna Abate e Giulia D’Urso.

Giulio ha fatto entrare prima Giovanna, ma le ha rifilato un palo.

“Non vorrei che tu arrivassi adesso pensando che non ti ho conosciuta. Tu hai cercato però di mascherare diverse cose. Questo percorso è stato pieno di emozioni. Sei stata una persona speciale per me. Credo di averti dato tutto il possibile. Poi arrivo ad un punto del percorso in cui faccio fatica, perché torno a casa e penso ad un’altra persona. Nonostante le cose belle che ci sono state non vedo perché tu debba screditare quello che c’è stato tra noi. Io mi alzo, e mi addormento pensando ad un’altra persona”.

Giovanne non l’ha presa benissimo e Giulio ha sclerato in diretta: “Sei scorretta. Ca**o devi rovinare tutto. Se il mio cuore vuole altro perché devi comportarti così? Per me puoi andare, esci pure. Non avevo dubbi che sarebbe finita così. Sei proprio una persona scorretta”.

Il tronista ha scelto Giulia (come aveva previsto Tina Cipollari) e la ragazza gli ha detto di sì.

Quando finalmente dopo un anno ci togliamo Giulio Raselli dalle palle.. #uominiedonne pic.twitter.com/ClNTdVWWzR — ItsCloe🐍🥔 (@ItsCloe_) January 20, 2020

Gianni: “Perché hai l’ansia? Hai paura di un no?”

Giulio: “Ma spero di no ragazzi altrimenti mi butto per terra”

Lorenzo: “E noi ti lasciamo lì”

Grazie Lollo per questo momento di TV verità#uominiedonne pic.twitter.com/0NikvRMgRU — Cherry (@cherryperharry) January 20, 2020