Uomini e Donne, è scoppiata un’altra coppia: “Lui non mi stava vicino”

Dopo Angela e Alessio e Giulia e Manuel, è scoppiata un’altra coppia dell’ultima stagione di Uomini e Donne. In questo caso i due protagonisti sono del Trono Over, Noel Formica e Alessandro Sandomenico.

La donna in un’intervista concessa a Uomini e Donne Magazine ha ufficializzato la rottura.

“Si, è vero, la storia d’amore con Alessandro si è conclusa. Tra noi adesso è finita. Stavo attraversando un periodo triste per una perdita in famiglia e Alessandro non ha saputo o voluto starmi vicino. Si é innescato un meccanismo generale per cui ho smesso di giustificare, perché ho capito che prima di ogni cosa bisogna innamorarsi di se stessi, poi della vita e poi di qualcun altro. Di Uomini e Donne porto nel cuore tutte le persone che ho conosciuto e tutte le esperienze, sia “negative” che positive”

Ma il vero CHOC è che la dama di Uomini e Donne è nonna a 40 anni.