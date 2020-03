Uomini e Donne si ferma a causa del CoronaVirus: ecco quando andrà in onda l’ultima puntata

Ormai sono sempre più le trasmissioni che si sono fermate a causa del CoronaVirus. Dopo Verissimo, Domenica Live, Detto Fatto, Vieni da Me e Porta a Porta, anche Uomini e Donne andrà in pausa. A dare la notizia in anteprima è stato il portale ‘Che Tv Fa’.

L’ultima puntata dello show mariano andrà in onda il prossimo 23 marzo. Al posto di U&D Mediaset trasmetterà Secret millionaire, Inga Lindstrom, Pure Country, Rosamunde Pilcher e Disegno d’Amore.

Ma scherziamo? Non sarebbe stato meglio riproporre le migliori puntate di Uomini e Donne di 5,10,15 anni fa? Ci sono così tanti troni iconici che avrebbero potuto tenerci compagnia per settimane. Invece dobbiamo sorbirci film tremendi.

