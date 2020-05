Uomini e Donne: Sirius lascia lo studio, Valentina e Gemma piangono (VIDEO)

A Uomini e Donne in questi giorni ha preso forma un triangolo formato da Nicola Vivarelli, Gemma Galgani e Valentina Autiero. La dama di Torino è sempre più presa da Sirius, nonostante Tina Cipollari metta in discussione le buone intenzioni del ragazzo. Il 26enne però ha attirato l’attenzione anche di Valentina, che per adesso si è presa un due di picche. Ieri però l’Autiero non si è arresa ed ha spiegato al bel toscano che avrebbe piacere a parlare da sola con lui, perché vorrebbe rivelargli delle cose ed ha aggiunto che non può farlo in studio perché la Galgani si intromette sempre.

“Se hai qualcosa da dirmi, dilla” Cosa vorrà dire Valentina a Sirius? #UominieDonne pic.twitter.com/eFYWn7Ev1Q — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 18, 2020

Gemma vs Valentina 🔥Voi da che parte state? #UominieDonne pic.twitter.com/3WkQDF17aD — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 18, 2020

Come se non bastasse Maria De Filippi ha annunciato l’arrivo di una nuova corteggiatrice dell’ufficiale di Marian mercantile e Gemma non l’ha presa bene. Fortunatamente per la Galgani, Nicola ha rifilato un palo ad Alessia, la ragazza arrivata in puntata per conoscerlo: “Non hai nulla che non va. Mi fa piacere che tu sia venuta qui. Apprezzo molto, sei una bella ragazza ma sono interessato a Gemma e mi fa piacere continuare la conoscenza con lei. Ci troviamo molto bene. Mi sta dando molto di più di quanto mi darebbero le ragazze della mia età”.

Ma la vera bomba arriva oggi. Nelle anticipazioni infatti si vede Vivarelli che lascia lo studio di Uomini e Donne e Gemma e Valentina che piangono nel parterre femminile. Prepariamo i popcorn.

Uomini e Donne: anticipazioni della puntata del 19 maggio.