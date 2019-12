Uomini e Donne: svelata la nuova tronista

Dopo l’addio di Veronica Burchielli, la redazione di Uomini e Donne ha fatto arrivare una nuova tronista alla corte di Kween Mary. Durante la registrazione di oggi Maria De Filippi ha presentato la ragazza. Lei si chiama Sara, fa l’assistente di volo ed è di Roma.

“Ho 28 anni e sono un’assistente di volo. Amo sorridere, perché un sorriso fa bene quanto un bacio o un abbraccio sincero. La mia famiglia è di Rieti, ho tre fratelli e mia mamma. L’amore in passato mi ha fatto soffrire, sono arrivata a pensare di essere una nullità. Nessun uomo deve permettersi di far sentire una donna una nullità. Sono stata male. Non ho mai vissuto una bella quotidianità con il mio uomo”.