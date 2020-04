Uomini e Donne torna in onda con puntate inedite: ecco quando

Uomini e Donne ha subito un brusco stop lo scorso 16 marzo, a causa dell’emergenza che ha colpito il nostro paese. Lo show mariano sarebbe dovuto andare in onda fino al 20 marzo, ma pare che Maria De Filippi abbia deciso di stoppare anzitempo il dating show di Canale 5 per solidarietà nei confronti di Paolo Bonolis e l’interruzione di Avanti Un Altro (nonostante ci fossero diverse puntate registrate del quiz).

Oggi però è arrivata la notizia del comeback di Uomini e Donne, che stando a quello che riporta FanPage, tornerà in tv dal prossimo 20 aprile con delle puntate inedite. Ovviamente ci saranno diversi cambiamenti, visto che anche nella corte mariana dovranno rispettare le nuove regole dettate dal governo.

“Lo show più amato del pomeriggio di Canale 5, come confermano fonti vicine a Fanpage.it, e come riportato anche da Dagospia, tornerà in tv con puntate inedite a partire dal 20 aprile. Ovviamente, stando alle direttive Mediaset per contrastare l’emergenza coronavirus, la messa in onda comporterà dei cambiamenti all’intero assetto del programma, dal momento che non sarà possibile avere il pubblico in studio e sarà necessario dover rispettare delle distanze di sicurezza per tutti coloro che presenzieranno alla puntata. Per ovviare a questa situazione, la produzione del programma ha ideato una modalità alternativa di corteggiamento, che avviene proprio a distanza con il format “Corteggia con le parole”. Ai corteggiatori viene chiesto di scrivere messaggi che possano stuzzicare la curiosità di Giovanna Abate e di Gemma Galgani, le due assolute protagoniste. Un corteggiamento 2.0, tramite uno smartphone, non molto diverso da quello che i ragazzi di oggi sono soliti utilizzare”.