Uomini e Donne: un ex tronista è vittima di stalking – lo sfogo

Andrea Offredi non solo è uno dei tronisti più bellocci passati alla corte di Kween Mary, ma è anche seguitissimo sui social per gli scatti sexy che pubblica. L’ex tronista però ieri sera ha allarmato i follower con una storia insolita. Andrea ha rivelato che c’è qualcuno che lo stalkera (giuro, non sono io b!tches).

“Buongiorno. È ormai da diverso tempo che qualche furbacchione si diverte a stalkerarmi. Fin quando si trattava solo di me, ahimè mi son sempre fatto scivolare tutto addosso, ma ora che si stanno coinvolgendo persone a me vicine o che conosco, la cosa non mi va più bene. Volevo avvisare i miei amici e le persone che si rapportano con me nella vita di tutti i giorni che mi dispiace se si debbano trovare coinvolte in queste ca…ate per colpa di qualche sfigata/o che non ha nulla da fare nella sua misera e triste vita. Inoltre volevo dire a questa persona/e che sto già prendendo seri provvedimenti. A buon intenditor poche parole”.