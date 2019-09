Uomini e Donne: una delle nuove troniste ha abbandonato il programma

La nuova edizione di Uomini e Donne non è iniziata nel migliore dei modi. Javier è stato eliminato dopo una segnalazione e adesso pare che una delle nuove troniste abbia abbandonato la trasmissione. A meno di un mese dall’inizio delle registrazioni, Sara ha deciso di lasciare il trono. Il Motivo? La ragazza pensa ancora al suo ex fidanzato. A rivelare la notizia è stata proprio Maria De Filippi durante la registrazione di oggi pomeriggio della puntata del Trono Classico.

“Entrano i tronisti e la conduttrice inizia a far un discorso su Sara che la scorsa settimana si è resa conto che mentre faceva le esterne con i corteggiatori pensava ad un altro ragazzo che appunto è il suo ex. – si legge su Il Vicolo delle News – Si rende conto di non avere il cuore libero pertanto decide di lasciare la sedia rossa.”

Sui social qualcuno spera che la ragazza venga sostituita con un tronista gay, ma questo è impossibile che accada, visto che non mi risulta siano stati fatti recentemente provini per questo tipo di trono (purtroppo).

Quindi dopo poche puntate e esterne, la tronista Sara abbandona #uominiedonne perché ripensa al suo ex

Io mi chiedo, che ha di così speciale il tuo ex? Se provava altro per lui perché sei andata sul trono? L’hai fatto per business?

Brava anche coloro che l’hanno messa lì pic.twitter.com/xoEIDkn2Zl

— 24/7/365 🐲⚡ (@verysmalltrash_) September 25, 2019