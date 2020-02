Uomini e Donne: il Trono Classico è stato sospeso? Ecco cosa è successo

Che fine ha fatto il Trono Classico? Questa è la domanda che si sono fatti in questi giorni molti telespettatori di Uomini e Donne. L’ultima puntata con Daniele, Carlo e Sara è andata in onda lo scorso 11 febbraio e dal giorno successivo su Canale 5 abbiamo seguito solo le avventure di Gemma, Barbara, Armando e gli altri protagonisti del Trono Over. Il Trono Classico è davvero stato sospeso come hanno riportato ieri alcune testate? Ancora non lo sappiamo con certezza, ma di sicuro non è stato chiuso. Ci sono infatti diverse registrazioni che dobbiamo ancora vedere e ce ne sono anche altre in programma, quindi probabilmente verranno mandate tutte insieme nelle prossime settimane.

I rumor sulla sospensione sono nati anche dall’annuncio fatto da una pagina Instagram che segue quotidianamente Uomini e Donne e che pubblica spesso le anticipazioni.

“Il trono classico è stato sospeso momentaneamente. Si continua a registrare (come oggi), ma probabilmente le puntate saranno mandate in onda tutte insieme”.

Per adesso non ci sono comunicazioni ufficiali in merito, ma una cosa è certa, dietro a questa strategia di andare avanti con gli Over per quasi due settimane potrebbero esserci gli ascolti. I tronisti da tempo sono sotto a dame e cavalieri di diversi punti di share e questo trend non sembra cambiare con il tempo. Il problema non è il format del Trono Classico, ma i protagonisti affamati di business e fatti con lo stampino. Poco trash, tanta noia e voglia di fare contratti con aziende di tisane.

Nel dubbio, facessero tornare il Trono Gay, in congelatore da 2 anni.



La scomparsa del Trono Classico: i commenti su Twitter.

In giro si dice che il Trono Classico non va in onda, probabilmente per i pochi ascolti, son contenta, perché noi telespettatori, siamo stanchi di vedere sul trono gente falsa e che ha soltanto voglia di far soldi, vogliamo gente vera come PAOLA FRIZZIERO.#uominiedonne — RamaTrash (@RamaTrash8) February 20, 2020

Ma dato che il trono classico è stato sospeso causa troni orribili degli ultimi tempi, io propongo le repliche dei vecchi troni, quelli veri.#uominiedonne pic.twitter.com/Deozf2v4ba — Liddell with a double L 🐼 (@Liddell151) February 20, 2020

Hanno cancellato il trono classico per i pochi ascolti in confronto all’Over. GODO COME UN RICCIO #uominiedonne — •Veronicα•❁ (@LaRonnie_) February 20, 2020

Aspettiamoci la smentita della redazione sulla notizia del trono classico eh, la aspettiamo proprio e sarà sicuramente molto credibile MOLTO MOLTO con un trono classico andato in onda una volta in un mese tipo #uominiedonne — [Righetto] (@Ri_Ghetto) February 20, 2020