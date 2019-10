Uomini e Donne, torna un noto protagonista del Trono Over

A Uomini e Donne è tornato un noto protagonista del Trono Over e no, purtroppo non sto parlando del Gabbiano tornato a conquistare la sua Gems, bensì di Samuel Baiocchi.

Il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne è tornato da Maria De Filippi (come anticipato da Il Vicolo Delle News) dopo quattro anni d’assenza, da quando nel 2015 sparì dalla trasmissione per volere degli autori che smisero di invitarlo.

“Perché non sono più a Uomini e Donne? Non lo so di preciso sinceramente, so solo che alla fine non sono stato chiamato, ma devo solo ringraziare la redazione che mi ha sempre trattato benissimo dandomi la possibilità di fare un esperienza bellissima“.

A distanza di quattro anni la stessa redazione che lo aveva allontanato ha deciso di richiamarlo. Samuel, che è rimasto sempre single in questo periodo, troverà in studio Barbara De Santi con cui aveva avuto una storia in tv.

In passato Samuel Baiocchi ebbe una relazione anche con Elga Profili, storica #nemicaamatissima di Barbara De Santi, che spero a questo punto torni a Uomini e Donne per regalarci quel triangolo trash di cui tutti abbiamo bisogno.