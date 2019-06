Ursula Bennardo ancora contro la bisessualità (trova l’approvazione di alcuni gay!)

Ursula Bennardo dopo aver ammesso di essere contraria alla bisessualità, è tornata su Instagram dove ha vomitato altre assurdità dettate da un pregiudizio che spero possa superare con il nostro aiuto.

“Ho sempre saputo di etero che vanno con entrambi i sessi solo per sesso. Ho sempre sentito omosessuali parlare di un orientamento ben preciso quindi ho sempre pensato questo… Chi pensa che sbaglio mi scrive spiegandomi dove sbaglio… Chi attacca e offende lo fa solo per business…che dirvi…Buon divertimento! […] Dopo di che prosegue rimarcando il suo pensiero: “Ci sono eterosessuali e omosessuali che amano far sesso con uomini e donne ma è solo una perversione! chiaro? Ammetterlo non è un reato!”

La bisessualità, come già ripetuto più volte, è semplicemente un orientamento sessuale e pertanto – proprio come l’eterosessualità e l’omosessualità – non si sceglie.

Non è una fase di passaggio, un momento di confusione o una perversione (come sostenuto da Ursula) ma un semplice orientamento sessuale e da tale va rispettato.

Fortunatamente dall’ignoranza si può guarire e la Bennardo – in ambito bisessualità – è molto ignorante.

Dato che su Instagram ho notato il suo follow al mio blog, spero che si imbatta in questo articolo e che abbia cinque minuti di tempo per guardarsi il video realizzato da Irene Facheris sul suo canale YouTube, dove spiega in maniera davvero semplice cosa è la bisessualità.