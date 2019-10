In USA scambiano Lidia Schillaci per Lady Gaga

Durante la prima puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show Lidia Schillaci ha imitato Lady Gaga con Shallow. La performance della concorrente ha stupito tutti, dalla giuria e i “colleghi”, al pubblico da casa. Sui social Lidia ha ricevuto migliaia di complimenti e a quanto pare la sua trasformazione è così riuscita, che qualcuno l’ha scambiata per la vera popstar.

Yahoo USA ha pubblicato un articolo su Gaga, per il doppio disco di platino raggiunto di America e le sei milioni di copie vendute nel mondo, ma la foto usata per il post è proprio quella di Lidia Schillaci nella trasmissione di Carlo Conti.

Chissà la Germanotta che ne pensa di questa svista…



Ehi amici di @Yahoo, quella nella foto è @lidiaschillaci a #TaleEQualeShow. Lady Gaga in Italia va solo da Vincenzo Mollicone❣️https://t.co/xJMM6Rjyl0 — Cinguetterai (@Cinguetterai) October 7, 2019

Mi sento male https://t.co/XYK02PN8Fg — Scaredel Kaz (@ale_223) October 7, 2019

Lidia Schillaci nei panni di Lady Gaga a Tale e Quale Show – l’esibizione.

Lady Gaga festeggia le sei milioni di copie vendute nel mondo con l’album A Star Is Born.

