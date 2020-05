Vacanze 2020 concesse ma solo se fatte in Italia, parla il Ministro Franceschini

Se fra il 18 maggio ed il 1^ giugno potrebbe scattare la fase tre con la riapertura di negozi, ristoranti e centri estetici, con la quarta (che tuttavia non ha una data) potrebbe essere la volta delle palestre, dei cinema e dei centri di aggregazione.

Ieri Dario Franceschini, Ministro per i Beni e le Attività Culturali, ha confermato che gli italiani potranno andare in vacanza purché restino nel territorio nazionale.

“Si faranno viaggi, ma saranno vacanze diverse. Bisognerà garantire le norme di sicurezza (la distanza, le misure di distanziamento, le mascherine e la sanificazione), ma si faranno e saranno italiane, che deve rappresentare anche un’opportunità”.

Tra le varie idee per aiutare le attività italiane ad ospitare i vacanzieri molti sgravi fiscali e bonus, come quello vacanze che toccherà diverse famiglie a seconda del reddito […] previsti aiuti anche per l’affitto e aiuti a fondo perduto. Tra le misure anche una riguardante bar e ristoranti che per rispettare il distanziamento dovranno accogliere un numero minore di clienti.

“Stiamo lavorando a una norma che per 6 mesi esenti bar e ristoranti dalla tassa di occupazione del suolo pubblico, saranno misure temporanee e reversibili e si potranno usare per mettere tavolini all’esterno”.

Insomma b!tches, se oggi riusciamo a mantenere il distanziamento sociale questa estate potremo finalmente andare al mare.