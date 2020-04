Valentin e Francesca Tocca: dopo le rivelazioni del ballerino parla un’amica famosa di Todaro

Valentin Alexandru Dimitru qualche settimana fa ha confermato la relazione con Francesca Tocca e l’ha anche lasciata pubblicamente con un post Instagram, poi rimosso. Dopo la cancellazione del suo sfogo, il concorrente di Amici non è più tornato sull’argomento. Ieri però è intervenuta un’amica famosa di Raimondo Todaro. Durante la live ‘Pronto Detto Fatto‘ Bianca Guaccero ha commentato il gossip su Valentin, Francesca e Raimondo. La conduttrice Rai ha bacchettato l’allievo del talent di Canale 5, perché ha esposto la Tocca e la loro storia d’amore.

“Io te lo dico con molta onestà: non conoscevo tutti questi retroscena. L’unica cosa che mi sento dire è che bisogna avere la giusta protezione per questa storia. Valentin non doveva mettere in piazza le dinamiche che conoscevano solo i diretti interessati. Io avrei evitato di dire ‘mi ha scritto prima lei’. Questo non doveva farlo”.