Valentin pubblica un video romantico con Francesca Tocca

Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono davvero in crisi a causa di Valentin di Amici?

L’indiscrezione – lanciata settimane fa da Alfonso Signorini su Chi – non è mai stata commentata dai diretti interessati e dire che tutti e tre avrebbero potuto farlo in qualsiasi momento.

Un silenzio stampa che avvalorerebbe questa tesi che in qualche modo era già stata confermata anche durante il litigio fra Valentin e Maria De Filippi, quando quest’ultima ha dichiarato: “Non sto parlando di quello che pensi tu, Valentin, non mi appartiene e non lo farei mai“.

E se nella giornata di ieri Francesca Tocca ha messo un cuore sotto una foto di Valentin, oggi il ballerino ha risposto pubblicando un loro video romantico: un collage di coreografie in cui si baciano con passione.

Valentin e Francesca Tocca sono una coppia?

L’unica cosa che non “torna” granché in questa intricata soap opera è che il compagno di lei, Raimondo Todaro, ha addirittura difeso Valentin quando è stato cacciato da Amici 19.