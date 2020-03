Valentin parla dopo il caos successo ad Amici con Maria De Filippi

Venerdì sera Valentin ha discusso con Maria De Filippi, che gli indicato la porta d’uscita dopo che lui aveva espresso la volontà di abbandonare Amici. Visto il suo silenzio sui social in molti avevano ipotizzato che il ballerino fosse ancora a Roma e che la produzione volesse fargli fare una sfida con Jacopo per dargli una possibilità di rientrare in gioco. Purtroppo non è così, ieri notte il ballerino è tornato su Instagram ed ha pubblicato un messaggio per i suoi follower. Valentin ha detto di essere uscito da Amici con la schiena dritta e di aver conquistato il cuore del pubblico.

“Nella vita devi sapere sempre quando ti devi fermare …. !

Ho imparato una lezione di vita, sono arrivato alla fine di questo viaggio con la schiena dritta e ho conquistato il più grande premio …. IL CUORE DELLA GENTE”.

L’ex alunno di Amici non ha tutti i torti, visto i messaggi sul web è chiaro che il pubblico del talent è compatto dalla sua parte.

Amici 19: il post di Valentin.