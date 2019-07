Valentina Dallari viene bloccata da Kendall Jenner e riceve pesanti insulti

Ieri Valentina Dallari ha commentato una foto di Kendall Jenner, dicendo che secondo lei la modella sarebbe troppo magra. L’ex tronista ha scritto: “Mi dispiace di vederla così magra, spero che non abbia dei problemi“.

I fan di Kendal Jenner hanno iniziato ad insultare pesantemente Valentina, dandole della tossica alcolizzata.

Come se non bastasse Kendall Jenner ha bloccato la Dallari.

“Sono allucinata: ieri ho commentato la foto di Kendall scrivendole che era troppo magra. Poi mi sono messa a parlare con dei ragazzi sotto, poi ho smesso di guardare i commenti perché mi scrivevano delle cattiverie… perché ovviamente quando tocchi le Kardashian la gente impazzisce. Io ho sempre amato Kendall tra l’altro, è la mia preferita, e le ho scritto che mi dispiace che sia così magra e che spero che non ci siano problemi… Morale della favola lei mi ha bloccato: fantastico, bello in fondo, non so cosa dire… sono sconvolta!”.

“A tutte le mitiche che mi stanno scrivendo di essere una persona di mer** per aver scritto a Kendall di essere magra e per averle detto che mi dispiaceva vederla così, accusandomi di fare quello che hanno fatto a me, io vi dico solo che a me scrivevano queste porcherie che sono ben diverse da chiedere come sta una persona. Prima di parlare di body shaming andate a informarvi”.