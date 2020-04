Valentina Ferragni insultata per il suo aspetto fisico risponde per le rime

Valentina Ferragni continua tutt’ora a ricevere insulti per il proprio aspetto fisico e dopo aver risposto per le rime ad un hater nel luglio del 2019, nel dicembre del 2019 ed a gennaio di quest’anno, lo ha fatto anche ieri.

Ecco la sua risposta:

“Continuo a ricevere messaggi (privati e pubblici) in cui mi si vieta di mostrare il mio corpo perché “faccio troppo schifo” e per decenza pubblica dovrei evitare. Allora manco al mio peggio nemico direi mai cose di questo genere e ovviamente lo si fa solo per far sentire la gente di m***a, per farla sentire piccola e sminuirla; e indovinate chi me l’ha scritto? Guarda caso una ragazza. Io non mi sento GRASSA, non mi sento INDECENTE a pubblicare contenuti in cui mi alleno, in cui mi prendo cura di me e del mio corpo perché non sono io sbagliata, siete voi! È per colpa di gente come voi che le persone fragili si ammalano e si sentono sbagliate, ma invece lo siete voi. Ps: se vi faccio così tanto schifo, fatemi un bel regalo e smettete di seguirmi. Io gente così di m***a sul mio profilo non la voglio”.