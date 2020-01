Valentina Ferragni risponde dopo essere stata criticata per il suo fisico da un’attrice

Continuano gli attacchi e le critiche per Valentina Ferragni. Nei mesi scorsi l’hanno chiamata ‘insaccato, cotechino, chiatta e corta‘ e lei ha sempre risposto per le rime, questa volta la sorella di Chiara ha reagito in modo diverso ed ha anche dato un consiglio ad una sua follower nota.

Marianna Mercurio (attrice di teatro e cinema) ha attaccato Valentina perché secondo lei “ruba il posto alle vere modelle” e visto che “non ha il punto vita” non può permettersi di fare servizi fotografici.

“Perdonatemi, ma questa deve fare pubblicità? Lasciate spazio alle modelle, a chi fa questo nella vita. Non ha un punto vita, non è un fisico secondo me armonioso, è una bella ragazza ma non all’altezza di fare le pubblicità. Per favore, io sono in carne, ma non pretendo mica di avere un fisico di una modella. Faccio l’attrice, mica rubo il posto ad una ballerina. Queste vogliono fare tutto, ma un po’ di realismo: è quadrata abbiate pazienza”.

La baby Ferragni ha consigliato alla sua follower di non farsi intimorire dagli standard imposti dalla società e di seguire i suoi sogni.

“Invece sai cosa? Se vuoi fare la ballerina fai la ballerina, se vuoi fare l’attrice fai l’attrice, se vuoi lavorare nella moda fallo. Tu non ti devi sentire meno bella o meno brava se non sei uguale agli standard imposti dalla società”.

Ma la voglia di rispondere con calma (soprattutto a quelli che insultano pesantemente) a queste critiche? Io suggerirei il metodo Mara Venier…



Il post di Valentina Ferragni criticato da Marianna Mercurio.

Ma davvero qualcuno è stato capace di pensare che Valentina Ferragni sia in carne? Ma dove state con il cervello? Ma che concezione vi hanno inculcato ormai di ragazza magra? — emma 🧩 (@riseandshinej) January 3, 2020