“Sei grassa, sembri un cotechino”: Valentina Ferragni risponde agli hater

Valentina Ferragni qualche giorno fa ha pubblicato su Instagram un video in cui si diverte a fare pole dance e fra i migliaia di commenti positivi ce ne sono stati un po’ decisamente fuori luogo.

A finire nel mirino dei leoni da tastiera è stato il fisico della Ferragni giudicato “grasso”, “un insaccato”, “un cotechino”.

Ovviamente Valentina ha risposto per le rime sia con un commento, sia con una serie di video.

“I mutandoni sono mutande a vita alta. So che non mi stanno da Dio, ma in questo sport la pelle fa molto male e uso le mutande a vita alta così il palo non sfrega contro la pelle quando mi piego in determinate posizioni. So che non è la cosa più bella del mondo ma sono alle prime armi, lo faccio da un mese e mezzo […] Ho letto dei commenti dove mi dicevano ‘sei cicciona, sei grassa‘, ma queste persone tanto, quando ricevano altri commenti di persone che mi difendono, cancellano il loro commento. Io non cancello nessun commento”.