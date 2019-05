Grande Fratello: Valentina e Gaetano fanno gravi insinuazioni sul televoto

Ieri notte Valentina Vignali e Gaetano Arena hanno ipotizzato chi potrebbe uscire domani sera al televoto. Il ragazzo pensa di non superare la nomination a causa delle frasi disgustose dette sulla sua notte di passione con Erica.

La cestista e il graphic designer hanno anche messo in dubbio la veridicità del televoto. Stando a quanto si legge su Isa e Chia, i due ragazzi avrebbero insinuato che il Grande Fratello potrebbe avere potere decisionale sulla scelta del concorrente da eliminare.

Mi chiedo per quale motivo ci siano ancora persone convinte di questa teoria assurda. Se il GF avesse davvero il potere di decidere chi eliminare, non avrebbe fatto fuori subito i pochi personaggioni del GF Vip 3 o Aida Nizar, che al GF 15 ha fatto schizzare gli ascolti.

G: “Il televoto questa settimana è chi vuoi salvare, Serena c’è un motivo per salvarla, ha una storia particolare, Erica è una bella ragazza possono salvarla per questo motivo..”.

V: “Ma secondo te non hanno nessun potere decisionale, in nessuna percentuale?”.

G: “Chi?”

V: “The BB, il Big Brother (Grande Fratello, ndr)!”

G: “Ah, sì!”

V: “Tu dici che è solo outside? I don’t think so! (Dici che è solo da fuori? Io non penso proprio, ndr)”.

G: “Non l’ho mai pensato” ha detto Gaetano, che poi ha continuato: “Anzi più qua che fuori, ma se segui il mio ragionamento ci sta, io me lo sento che esco!”