Lite trash fra Valentina Vignali e Giorgia Crivello fra like e centimetri (di Laudoni)

Scontro trash – a distanza – fra Valentina Vignali e Giorgia Crivello, ovvero l’ex e l’attuale compagna di Stefano Laudoni. La prima qualche giorno fa ha pubblicato su Instagram una foto di lei in piscina con tanto di didascalia al vetriolo ‘la tua mer*a scrausa fa 21 like‘, frecciatina che molti hanno pensato potesse essere rivolta proprio alla Crivello, influencer in erba.

A distanza di qualche giorno (c’ha dovuto pure pensà per questa perla) Giorgia Crivello ha replicato (senza però mai menzionarla esplicitamente): “21 like, ma intanto io a 21 cm glielo faccio arrivare a differenza tua“.

Alla luce di questa uscita dannunziana la Vignali ha preso le distanze:

“Il problema di fondo è che questa persona non ha capito che io non ho niente contro di lei al contrario suo che non si sa perché ha bisogno di insultarmi da mesi ma ripeto non mi interessa. Quando scrivo i testi sulle mie foto sono cose casuali o frasi di rapper e canzoni che ascolto da anni. Quindi se ha pensato che io volessi provocarla si è sbagliata alla stragrande perché vivo la mia vita serenamente e ho di meglio da fare. Detto ciò sarà l’ultima volta che che dò importanza a questo gossip becero e spiccio”.