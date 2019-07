Valentina Vignali risponde per le rime a chi le dice di essere ingrassata e svela quanto è dimagrita dopo il Grande Fratello

Valentina Vignali nelle settimane prima di entrare al Grande Fratello era ingrassata di un paio di chili ed una volta dentro la Casa – dove è rimasta circa due mesi – ne ha accumulati altri 10. Un peso che non consentiva alla Vignali una corretta attività sportiva, motivo per cui è stata costretta a mettersi a dieta per cercare di perderli.

Come confessato da Valentina, per farlo ha detto addio a tutte le ‘schifezze’ ed ai carboidrati in eccesso, affiancando alla dieta ben due allenamenti giornalieri sei volte alla settimana divisi fra cardio e pesistica. Una forza di volontà invidiabile che però necessita di tempo. Per questo motivo al momento non ha ancora ritrovato il suo peso forma.

Attraverso alcune storie postate su Instagram, la Vignali ha così risposto agli haters che continuavano a darle della ‘grassa’:

“Il mio grasso dopo due mesi di Grande Fratello si sta levando, la vostra stupidità invece come va? Commenti sugli haters finiti. Mi piace scherzare su questa cosa ma qualcuno ci sta veramente male. Quindi smettetela di giudicare una persona se è ingrassata o meno. Chiuso il discorso. Uscita dal Grande Fratello mi sono trovata in difficoltà con tutti questi chili addosso che non ho mai avuto in tutta la mia vita. Ho iniziato questo programma di allenamento da tre settimane e sono felicissima. Sto avendo risultati pazzeschi e ho perso la metà dei chili che dovevo perdere. Ho ancora tanto da lavorare. Sono alta 1.83 e il mio peso forma è 68 kg. Prima di entrare al Grande Fratello ne avevo 2 o 3 in più. Nella casa ne ho presi 10. Quindi ero a più 13 circa”.

Anche fra i commenti delle foto non ha risparmiato risposte a chi, in maniera poco educata, ha criticato il suo fondoschiena: