Lite trash fra Valeria e Antonella che si “contendono” Aristide. La Marini sbotta: “È mio amico da più tempo, abbiamo la stessa sensitiva”

Sono passati otto anni da quando Valeria Marini e Antonella Elia hanno litigato a L’Isola dei Famosi durante l’edizione All Stars di Nicola Savino, ma l’antipatia fra le due non sembrerebbe essere scemata, anzi.

In giardino a prendere il sole insieme al gruppo, Valeria e Antonella oggi hanno litigato per contendersi l’amicizia di Aristide Malnati, chiamato a scegliere fra le due. A stuzzicare è stata la Elia che ha poi detto a Malnati: “Se scegli lei non sei più mio amico“.

Valeria ha cercato di smorzare i toni “Ma perché sei castrante con Aristide?“, ma non è servito a niente, perché Antonella l’ha subito attaccata sul personale:

“Tu pensi di essere chissà che e invece non sei niente, non sei simpatica. E fai pure ridere perché tutto questo è grottesco e noi ridiamo. Non mi sei simpatica, non mi piaci”.

Valeria però non si è lasciata intimidire:

“Tira fuori la tua cattiveria, dai, vedrai quando esci cosa pensa la gente. Devi essere a favore delle donne, perché ce l’hai con me e Fernanda? Perché urli? Le persone che urlano lo fanno per auto-convincersi. Stai castrando Aristide, perché gli dici che non può venire in piscina con me? Lo conosco da prima di te, è amico mio da più tempo. Aristide è mio fratello, abbiamo la stessa sensitiva. Questa è casa mia”.

Il Grande Fratello Vip, con l’entrata di Queen Valery, è ufficialmente iniziato.