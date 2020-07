Valeria e Ciavy di Temptation Island si sfogano dopo essersi lasciati

Valeria e Ciavy di Temptation Island si sono sfogati – via Uomini e Donne Magazine – sul loro percorso all’interno del reality show.

Una coppia destinata a scoppiare, dato che entrambi hanno confessato di star meglio ora.

“Sicuramente cambiata in meglio – ha dichiarato Valeria – Finalmente sento di essere tornata ad amarmi di nuovo e di aver ritrovato la libertà di fare qualsiasi cosa: prima mi sentivo giudicata e avevo timore a espormi, per paura di non essere capita da lui, così mi frenavo dal dire quello che pensavo. Ora non ho più timore e sento di essere tornata la Valeria di un tempo, quella che dice tutto ciò che pensa ed esprime ogni sua emozione. Ed è una sensazione bellissima. Ho capito che nella vita, quando c’è da troncare una relazione, non bisogna avere paura di commettere questo passo, perché se la storia non va più è meglio chiuderla, altrimenti si peggiorano solo le cose. Ho capito che al mio fianco voglio un uomo che non smetta mai di corteggiarmi, che non mi faccia più sentire in competizione con le altre donne, ma la più bella. Non mi dovrà far più sentire insicura, ma amarmi ogni giorno senza mancanze di rispetto”.

Mentre Ciavy ha confessato:

“Da questa esperienza esco più forte di prima ma dispiaciuto per il finale. Esco con più certezze, ancora più convinto di quello che pensavo ossia di non fidarmi al cento per cento di lei, perché credo che non fosse del tutto trasparente. Esco con più forza dentro di me anche se naturalmente mi dispiace per questo epilogo ma al contempo rientro a casa con la voglia di ricominciare”

Questa esperienza mi ha aiutato a capire tante cose. Mi ha aiutato a capire meglio Valeria e anche a vedere i suoi comportamenti pur standole lontano. Ora so che non bisogna fidarsi di nessuno, come ho sempre fatto. Sono già restio a dare fiducia di mio e ho sempre avuto difficoltà a legarmi a lei: non mi convincevano alcuni suoi atteggiamenti e alcune bugie che credo mi dicesse”.