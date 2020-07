Valeria e Ciavy di Temptation Island: lo spoiler sul loro destino

Valeria e Ciavy sono una delle coppie protagoniste dell’attuale edizione di Temptation Island che tornerà giovedì con la seconda puntata.

Il reality show di Canale 5 è tutt’ora in corso (le registrazioni dovrebbero terminare fra pochi giorni) e secondo quanto riportato dalla pagina Gossip News Italia, sembrerebbe che Valeria e Ciavy abbiano registrato il falò di confronto già da tempo, tanto che i due non sarebbero più in Sardegna.

Secondo quanto riportato dal noto portale, Valeria e Ciavy avrebbero lasciato Temptation Island da single perché lei si sarebbe infatuata del tentatore Alessandro Basciano, tanto da arrivare a baciarlo.

“Gossip News Italia ha scoperto che Valeria Liberati e Ciavy si sono lasciati, la goccia che ha fatto traboccare il vaso? Un bacio tra la ragazza e il tentatore Alessandro Basciano, il quale è stato avvistato da qualche giorno, fuori dal villaggio e visto che le riprese del programma non sono ancora terminate, danno ancora più fondamento ai rumors riguardo l’uscita dal programma di Ciavy, Valeria e di conseguenza Alessandro che nonostante il feeling con la ragazza, non sembra essere molto interessato a lei”.

Uno spoiler da prendere con le pinze.

Vi ricordo che Valeria e Ciavy sono fidanzati da circa quattro anni ed hanno partecipato a Temptation Island su richiesta della ragazza.

“Ci siamo conosciuti 10 anni fa. All’inizio eravamo amici poi dopo anni ci siamo fidanzati. A quasi 30 anni e dopo quattro di storia, vorrei andare a convivere con lui, vorrei che si prendesse la responsabilità di un rapporto serio e si prendesse cura di me e di mia figlia. Ho deciso di partecipare a Temptation Island per capire se Ciavy è pronto a dare una svolta al nostro rapporto”.

Ecco un video con i tentatori più belli di Temptation Island, fra cui anche Alessandro Basciano: