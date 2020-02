Valeria Marini e Antonella Elia, duro scontro in sauna: “Hai la cellulite nel cu*o!” (VIDEO)

Valeria Marini e Antonella Elia si sono (di nuovo) scontrate al Grande Fratello Vip, questa volta in sauna. (Il loro primo litigio risale al 2012, lo ricordavi?).

Secondo il racconto di Queen Valery, appena lei ha annunciato che sarebbe andata a fare una sauna con Aristide Malnati a Asia Valente, Antonella Elia sarebbe corsa per precipitarsi in là prima di lei. Dopo un po’, sempre all’interno della sauna, parlando con Aristide la Marini gli ha chiesto: “Come ti sembro, sono cucita bene dalla testa ai piedi come ha detto qualcuno?“.

L’allusione – ovviamente – era rivolta ad Antonella Elia, tant’è che immediatamente dopo le ha proprio chiesto: “Antonella, dove le vedi le cuciture?“. Ovviamente la Elia non si è lasciata intimidire ed ha duramente attaccato la collega:

“Ma ti senti così fi*a? Ah ti senti normale, eh.. Allora stai tranquilla. La faccia è abbastanza cucita, ma non posso controllare non ho gli occhiali. Ma sei venuta qui per rompere? Guarda che il cu*o non ti si vede eh, anche se stai appoggiata al vetro. E comunque c’hai la cellulite, quindi è meglio se lo nascondi”.

La scena è terminata quando Antonella Elia, esausta, ha lasciato la sauna con dentro Valeria Marini.

Ecco il video: