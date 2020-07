Valeria Marini, Boom è il suo nuovo video musicale

Non è realmente estate senza un tormentone trash di Valeria Marini e se l’anno scorso ci ha regalato Me Gusta, quest’anno ecco Boom con tanto di mascherina glitterata e coreografia che farebbe impallidire pure Britney Spears.

Il no sense più assoluto dei singoli di Valeria Marini me la fanno amore ogni anno sempre di più… in attesa di un nuovo reality, perché che mondo sarebbe senza Queen Valery in tv?