Valeria Marini impaurita dal CoronaVirus: “Meglio stare chiusi al GF Vip e uscire il più tardi possibile”

Ieri sera gli autori del Grande Fratello Vip hanno aggiornato i concorrenti sulla situazione attuale che sta vivendo il nostro paese. I ‘vipponi’ hanno visto il discorso di Conte e sono stati informati su quello che sta affrontando tutta l’Italia. Alcuni ragazzi hanno pensato di lasciare il reality, Valeria Marini invece si è detta contraria a questa ipotesi.

Queen Valery ha dichiarato di essere pronta ad intrattenete gli italiani e a rimanere in casa, in pieno mood ‘the show must go on’. Poco dopo Valeria nazionale ha anche aggiunto che di questi tempi è meglio stare chiusi al GF Vip, che fuori dalla casa di Cinecittà.

“Tutto è partito da Milano, ma perché c’è il discorso della moda e dei collegamenti con la Cina. C’è gente che lavora con la Cina e il fashion. Anche a Roma ci sono stati dei casi con i cinesi. Ovvio, non c’entrano solo i cinesi, non riguarda solo loro. Questa è un’epidemia e l’unico modo di fermarla è evitare i posti pubblici. Hanno fatto bene a chiudere tutto quello che è pubblico. Il Presidente del Consiglio ha detto ‘dovete stare in casa’, non farà parte delle nostre abitudini, ma va fatto. Il virus è fuggito da un laboratorio. Io ora non posso dare notizie, comunque si sapeva la cosa. Il virus è una cosa che viaggia velocemente, serve un antidoto. Ragazzi, comunque vista la situazione che c’è fuori, è meglio che si esce il più tardi possibile da qui“.

Come sempre Valeria Marini è un passo avanti a tutti. Amiamola.

