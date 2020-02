Valeria Marini e Antonella Elia litigano nella notte: “Bambola assassina, imbecille, oca, ti do un calcio nel cul*”

La prima vera lite tra Valeria Marini e Antonella Elia è scoppiata a causa di Aristide Malnati. Le due si sono contese l’amicizia di Mummy e Queen Valery ha subito messo le cose in chiaro: “Stai lontana, io lo conosco da più tempo, abbiamo anche la stessa sensitiva“.

La Marini dopo lo scontro ha ripetuto più volte che Antonella è negativa e che a lei non piacciono certe energie nella casa: “A parte lei che è negativa, in questa casa ci sono solo energie positive, purtroppo però c’è lei che ha quell’energia. Non mi piace“.

Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata quando Valeriona ha chiamato Antonella ‘Baby Jane’ e ‘bambola assassina’. L’Elia ha sentito ed è sbottata.

“Stai dando i numeri? Guarda che io ti vengo vicina. Ti zittisco subito. Ma questa è impazzita dopo un giorno. […] Ragazzi zittitela un attimo. Mi ha chiamato bambola assassina. Perché nessuno di voi mi difende? Mi ha chiamato anche Baby Jane. Guardate che io vado da lei e le do un calcio nel cu*o. Nessuno mi difende. Lei sta sempre appiovrata ad Aristide con la mano sul suo ginocchio. Difendetemi ragazzi dai. Dobbiamo zittirla. Lei è qui da due giorni, non posso impazzire. Io la prendo davvero a calci nel cu*o. Lei e quell’altra sono due corvi. Zittiamola quell’imbecille”.

Antonella vs Valeria Marini: il video della nuova litigata.

La lite poro dopo è proseguita in bagno, dove le due regine del GF Vip 4 hanno continuato ad attaccarsi mentre si struccavano. Una scena iconica.

Sento che siamo davvero vicini ad una catfight degna di nota.

