Valeria Marini: il fidanzato finisce in ospedale dopo un incontro focoso

Dalla doccia con Valeria Marini al pronto soccorso è un attimo e così Gianluigi Martino si è ritrovato con il braccio ingessato dopo un incontro focoso con la sua compagna. Stando a quello che riporta Novella 2000, Queen Valery e l’avvocato avrebbero avuto un momento di intimità in bagno e subito dopo lui sarebbe scivolato, ferendosi al braccio.

“L’incontro pare fosse stato più che appassionante e appassionato, ma mentre Valeria s’è poi affrettata a infilarsi un accappatoio per correre a un appuntamento, lui s’è attardato, e, chissà, forse ancora frastornato, e con il pavimento fradicio per il precedente trambusto, è scivolato, ed è caduto”.

L’uomo è stato avvistato per le strade di Roma con il braccio ingessato, ma sembra che sia lui che la Marini abbiano negato la versione riportata da Novella 2000. Il direttore Roberto Alessi però è certo che l’incidente sia avvenuto nel bagno stellare di Valeria nazionale.

“Loro negano, ma pare che invece in una relazione sia andata davvero in questo modo”.

Comunque poco importa come si sia fatto male Gianluca, quello che è certo è che Valery si è trovata un gran bel compagno.

“L’incontro con Luigi è arrivato in un periodo non facile, un periodo non facile. L’ho incontrato che all’inizio era un approccio lavorativo. Poi è nata la passione e successivamente l’amore. È nata la passione ma in amore, dato che sono stata ferita, ho paura di parlarne, di dichiararmi. Però avere vicino lui mi ha aiutato in tante cose. Merita di dire che l’amore c’è. Il nostro rapporto va a gonfie vele. Avere vicino lui mi ha aiutato tanto. Con lui stiamo insieme da circa un anno. Ho voluto tenere questo amore nascosto perché i rapporti vanno tutelati. Io comunque ho cercato di tenere questo amore molto nascosto, perché hanno poi cominciato a dire quelle cose toy boy, quando se em. Quanti anni ha? 36. Io? Quelli che dimostro ”.