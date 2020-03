Valeria Marini svela a quale programma ha detto ‘no’ per il GF Vip di Signorini

Valeria Marini da circa una settimana è una concorrente ufficiale della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ma per partecipare al reality show di Alfonso Signorini è stata costretta a dire ‘no’ ad un altro programma famosissimo in Spagna, Supervivientes.

A confessarlo è stata proprio la Marini al GF Vip parlando con Antonio Zequila, che ha svelato di aver sostenuto anche lui un provino per la produzione di Supervivientes.

“Mi avevano chiamato per andare a Supervivientes in Spagna ma ho detto no, dura 15 settimane!” – ha dichiarato Valeria Marini – “Molto meglio qua. L’Isola dei Famosi mi piace ma è faticosa, io vengo da una stagione di stanchezza a teatro, mi sono ammazzata di lavoro: Natale, Capodanno.. e quando avevo un giorno libero avevo una serata!”.

Fra Supervivientes in Spagna (dove avrebbe trovato nel cast Ivana Icardi) ed il Grande Fratello Vip in Italia, Queen Valery ha scelto di restare in patria per una questione di comodità.

Reduce dallo spettacolo teatrale di Pier Francesco Pingitore, La Presidente, Valeria Marini ha così deciso di “rilassarsi” nella casa del Grande Fratello Vip, dove ha ritrovato la sua acerrima nemica conosciuta a L’Isola dei Famosi di Nicola Savino, Antonella Elia.