Valeria Marini: Me Gusta la Vida Estrellada è il suo nuovo tormentone (VIDEO)

Valeria Marini ha da qualche ora pubblicato il video del suo ultimo singolo, Me Gusta La Vida Estrellada, un brano metà in spagnolo e metà in italiano.

Nel video ci sono anche le immagini del discusso bagno nella Barcaccia di Piazza di Spagna e appena premete play non inveite contro il vostro Wi-Fi: il video è stato davvero caricato su YouTube in qualità 480p.

Humble Queen.

Valeria Marini ha così commentato il suo bagno stellare nella Barcaccia di Piazza di Spagna (che le è costato una multa salata).