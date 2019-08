Valeria Marini e la performance stellare di Me Gusta a Battiti Live (VIDEO)

Dopo averci regalato un video musicale da vera diva, Valeria Marini ieri sera si è esibita a Battiti Live con una performance stellare di Me Gusta La Vida Estrellada.

Strepitosa, ho avvertito la stessa energia di Britney Spears in Till the World Ends ai Billboard Awards 2011.

Queen Valery ha anche confessato come mai ha fatto il bagno nella barcaccia per il suo video musicale: “No dai, non è che mi sono tuffata. C’era tanta, tanta gente, era caldo e ho toccato l’acqua. Non si fanno queste cose è vero, però è stato bellissimo. Però posso dire che è molto più bello il calore di questo pubblico fantastico“.

La amo.

Valeria Marini, Me Gusta a Battiti Live (video dal minuto 2:25:38)

Me Gusta La Vida Estrellada – il testo

Me gusta

ah

me gusta

a mi me gusta la musica cuando me llama

me encanta el corazón del niño que habla

me gusta un chico que m’ama

me encanta la vita estrellada

a mi me gusta la noche

me gusta la tua voce

me gustan le note

di una canzone d’amore

adoro la vibrazione

baila la la la la

tu tu tu tu ah

amore

baila la la la la

tu tu tu tu ah

me gusta baila la la la la

tu tu tu tu ah

amore baila la la la la

tu tu tu tu ah

me gusta baila

la la la la

tu tu tu tu ah

Me gusta,

facciamo un giro infondo all’anima, in un respiro ancora musica

partiamo subito, dammi un besito, dammelo subito

ti amo a modo mio

è quello che volevo io

Me gusta baila la la la la

tu tu tu tu ah

amore

baila la la la la

tu tu tu tu ah

me gusta baila la la la la

tu tu tu tu ah

amore baila la la la la

tu tu tu tu ah

me gusta baila

la la la la

tu tu tu tu ah