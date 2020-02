Valeria Marini piange dopo la spinta di Antonella Elia e confessa: “In passato ho subìto mani addosso”

Valeria Marini è scoppiata in un pianto liberatorio dopo esser stata spinta da Antonella Elia che – in un impeto di rabbia – le ha urlato contro al grido di “Mi hai rotto i cogli*ni, smetti!“.

Uscita in giardino con Paolo Ciavarro, Licia Nunez e Zonzo, Valeria Marini ha confessato in lacrime di aver ricevuto “mani addosso” in passato e che ora non è più intenzionata a subirle.

“Mi va di piangere perché non voglio subire le mani addosso, le ho subìte in passato ed ora non mi va di subirle pubblicamente”.

Un momento intimo di Valeria in cui ha svelato in diretta tv le aggressioni ricevute in passato, seppur senza specificare chi.

Valeria Marini è in casa da due giorni ma ha già creato più dinamiche delle tre ragazze entrate un paio di puntate fa, di cui a stento ricordo i loro nomi.

Il video dello sfogo potete vederlo premendo qua.