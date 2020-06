Valeria Marini dopo aver partecipato a 6 reality show confessa: “Ho sbagliato a farli tutti”

Valeria Marini è la regina dei reality show e non solo perché ha preso parte a ben sei edizioni da concorrente, ma anche perché la sua personalità è stellare – nel vero senso del termine – e riesce sempre a lasciare il segno.

Al Grande Fratello Vip ne è stata la Regina indiscussa partecipando sia alla prima che alla quarta edizione e dallo scolapasta di Elenoire Casalegno allo scontro con Rita Rusic è stato un attimo.

Lo stesso discorso vale per L’Isola dei Famosi dove ha partecipato come concorrente all’edizione All Stars condotta da Nicola Savino. Ancora riecheggia il Divino Otelma che le dà dell’astuto tricheco in diretta televisiva. In Honduras tuttavia tornerà altre due volte: una volta come guest star di un’edizione condotta da Simona Ventura dove ha cotto un porceddu sardo per Rossano Rubicondi ed un’altra per Alessia Marcuzzi, dove ha avuto l’ennesimo confronto-scontro con Francesca Cipriani.

Ma Valeria Marini non ha partecipato solo all’Isola ed al GF Vip (2 volte!), ma anche a Temptation Island Vip (dove ha lasciato il segno con Ivan Gonzalez e le famose cotolette), a Reality Circus di Barbara d’Urso ed a Notti Sul Ghiaccio di Milly Carlucci.



Ospite da Pierluigi Diaco a Io e Te, Valeria Marini ha ripercorso la sua carriera e pensando alle sue 6 partecipazioni ai reality show ha confessato:

“Ho sbagliato. Si può fare una volta, ma poi devi anche costruire, devi dare, perché il pubblico ha bisogno di emozioni”,

Queen Valery ha quindi appeso le partecipazioni ai reality show al chiodo… Almeno fino a quando non la chiama Celebrity Masterchef, ovviamente.