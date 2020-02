Valeria Marini fa uno spoiler ai concorrenti del GF Vip e scatena il panico

Mediaset nei giorni scorsi ha comunicato che il Grande Fratello Vip 4 andrà avanti fino a fine aprile e che saltano quindi L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello di Barbara d’Urso (che però è stato confermato per il prossimo settembre). I concorrenti del GF Vip non sapevano fino ad oggi di questa novità, che probabilmente avrebbe dovuto comunicare Alfonso Signorini durante una delle prossime puntate. Peccato che oggi pomeriggio Valeria Marini abbia fatto uno spoilerone, rivelando che il reality chiuderà i battenti alla fine di aprile. Tra i ragazzi si è diffuso il panico, alcuni hanno pensato a ritirarsi, Adriana Volpe ha nominato la figlia e ha detto che non sa come fare, altri invece non c’hanno creduto e tra questi c’è Aristide Malnati.

“Ma no, finirà a fine marzo. Noi ragazzi abbiamo un contratto. Sul contratto c’è chi dice 85 giorni e se tu fai il conto partendo dall’8 di gennaio si arriva al 2 di aprile. Finirà il 30 marzo dai, basta. Per contratto non può finire un mese dopo. Dovrebbero preparare un altro contratto e farcelo firmare. Qualcuno potrebbe rifiutarsi. Metti che qualcuno ha preso degli impegni in quel periodo”.

Queen Valery ne ha combinata un’altra delle sue.



Aristide Malnati commenta lo spoiler di Valeria Marini: il video.

I concorrenti imparanoiati su un possibile allungamento.

“Dovrebbero preparci un altro contratto, farci firmare un altro contratto…Qualcuno potrebbe rifiutarsi, metti che uno ha preso degli impegni” Quando hanno intenzione di dirglielo di fine aprile??#GFVIP pic.twitter.com/71VaBKzFKZ — Sandy (@Sandy___8) February 28, 2020

fino al 27 aprile pare non ci voglia stare almeno la metà di loro 😹 #gfvip — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) February 28, 2020

Denver sta giu perché ha scoperto che il programma finisce ad aprile. Adriana è già isterica e sta già pensando di ritirarsi! Bene direi che ad aprile non resiste nessuno #GFvip — AINIGRIV 🐻 (@vir99d) February 28, 2020

Valeria che dice in codice che il programma finisce ad aprile e Adriana “ma come faccio con Gisele”..

Sta notizia sta portando a tutti una depressione 😂😅 #gfvip — Catia🎈 (@catiuz92) February 28, 2020

#gfvip Comunque vedere Paola, Denver, Adriana tutti in crisi dopo aver saputo del prolungamento fino ad aprile mi spezza il cuore♥

Cercano di farsi forza a vicenda ma dispiace vederli tutti pieni di malinconia e paranoie per i rispettivi compagni e famiglie — Francescagioia3737 (@Framarti37371) February 28, 2020

ahhh dicendolo in casa la Marini ha bruciato lo scoop di Signorini, ossia che rimangono dentro fino alla fine di aprile #gfvip — gianfranco marzi (@gianfrancomaraz) February 28, 2020