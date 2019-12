Valeria Marini spoilera una concorrente del Grande Fratello Vip 4

Ieri sera Valeria Marini si è presentata da Chiambretti a La Repubblica delle Donne con un look tutto nuovo. La regina delle cotolette (quelle che volevo io) ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip e anche del suo rapporto con Rita Rusic.

“I rapporti non sono dei migliori? Io con lei sono sempre stata gentile. Questo nonostante ci sono stati dei giudizi. M ail fatto è che spesso le persone parlano per farsi vedere o per pubblicità. Lei usa il mio nome per farsi pubblicità. Io però penso che essere donna di spettacolo è un’altra cosa. Ma poi in un reality devi essere te stessa. Io ad esempio ho fatto il Grande Fratello Vip con grande successo. Il GF era in discesa e il GF Vip con la conduzione di Alfonso e Ilary Blasi l’ha rilanciato.

Secondo me il reality è qualcosa a parte. Poi bisogna vedere se risulti simpatica al pubblico”.