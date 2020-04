Valeria Marini su quello che è successo al GF Vip: “Ci penseranno i miei avvocati”

Valeria Marini anche se è entrata in ritardo è stata una vera protagonista di questa ultima edizione del Grande Fratello Vip. La diva stellare ha rilasciato un’intervista a Nuovo ed è tornata a parlare di Antonella Elia. Al settimanale di Riccardo Signoretti Queen Valery ha detto che non sa se prenderà azioni legali contro la sua nemica amatissima, ma che lascerà decidere i suoi legali. Ed è subito…



“È stato molto pesante quello che è accaduto, meglio dimenticare. Non mi sono piaciute mani addosso e insulti che ho ricevuto. Azioni legali? Forse, per adesso non lo so, ci penseranno i miei avvocati. Al momento ho solo un pensiero: dare una mano in questa emergenza.Sto raccogliendo fondi tra i mie conoscenti per poter inviare più macchinari possibili nelle strutture. La Tv dovrebbe veicolare i giusti messaggi… Chi insulta, offende e mette le mani addosso dovrebbe essere squalificato”.