Valeria Marini vs Antonella Elia, scontro in diretta: “Fai ridere tu!”

La scorsa settimana Antonella Elia e Taylor Mega si sono scannate a La Repubblica delle Donne. La catfight è continuata a Live Non è la d’Urso, dove la futura gieffina ha attaccato Taylor per come si mostra sui social e per i messaggi che manda ai giovani. Questa volta però l’ex naufraga si è scontrata con un’altra icona della tv anni 90, Valeria Marini.

Ieri sera Piero Chiambretti ha chiesto alla sua ministra chi sono secondo lei le “mign**te”.

“Io come mign**a mi riferisco ad una tipologia di donna specifica. Una che usa il copro male, per una seduzione bieca, libidinosa, zozza. Io che sono una bacchettona, sono contraria ad espormi così”.

Proprio in merito alla lite tra l’Elia e Taylor Mega è intervenuta anche Valeria Marini, che ha bacchettato Antonella.

“Io mi sono fatta un’idea. Una donna non deve dare della mign**ta ad un’altra donna in pubblico. C’è modo è modo. Ti ho trovata anche ironica, ma troppo aggressiva. Anche se c’erano degli spunti, perché non puoi fare un calendario senza veli per la violenza sulle donne. Piero ha costruito un programma meraviglioso per le donne. La trasmissione però viene rovinata dalle chiacchiere, le discussioni, i gossip, tutte queste cose che sono successe”.

Antonella però si è messa a ridere in faccia a Queen Valery e l’ha fatta infuriare.

“Ma è inutile che ridi. A me fa ridete tu. Mi fa ridere come parli te, mi fa ridere!”

Queste due donne insieme sono una bomba. Peccato che Valeria abbia già partecipato al GF Vip.



Valeria Marini vs Antonella Elia: il video del battibecco.

Malgioglio invece ha litigato con Alessandra Cantini.