Valeria Marini: “Voglio lasciare il Grande Fratello Vip” – ecco cosa c’è dietro allo sfogo

Ieri pomeriggio Valeria Marini è tornata a parlare delle litigate con Antonella Elia e dopo si è sfogata con Paolo, Sossio, Patrick e Adriana. Queen Valery ha detto ai compagni di voler abbandonare il GF Vip.

“Io voglio lasciare il gioco ok? Se sei mio amico Paolo mi devi nominare, guarda, me ne voglio andare. Me ne voglio andare io. Allora me ne andrò così. Sono nervosa, ho visto delle cose che mi danno fastidio. Ho capito delle cose che non mi piacciono. Io ho delle sensazioni che non mi piacciono, quindi vi prego di nominarmi. Quando è troppo è troppo. Ho già capito come vanno le cose, poi vediamo se ho torto. Io ho subito degli insulti, sono stufa.

Poco dopo Valeriona si è messa a ridere ed ha rivelato che era tutto uno scherzo. Durante la sera la Marini si è avvicinata a Fernanda ed anche a lei ha detto di essere stanca delle offese di Antonella e che se ‘non uscirà fuori la verità’ lei potrebbe abbandonare il reality.

“Non so quanto resisterò io. Non mi piace questa cosa. Queste aggressioni mi umiliano molto. Non mi sta bene questo clime, c’è un ,limite a tutto. Me ne vado, mi mettete in nomination e me ne vado. O cambia ed esce fuori la verità su di lei, oppure io me ne vado. Amo Alfonso e gli autori, mi piace il programma, però sono al limite. O esce fuori la verità che mi ha alzato le mani, oppure me ne vado via”.