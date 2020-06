Valerio Pino: “Sono vittima di un complotto, faccio i nomi di personaggi famosi…”

In una recente intervista rilasciata a TV Lo Valerio Pino ha detto che per lui le porte della tv italiana sono chiuse.

“Io ho usato lo strumento della libertà, ho detto cose particolari. Avrei dovuto dimenticare e far finta di nulla. Ho tirato fuori cose scomode. […] Pare di sì, che le porte a Mediaset per me siano sbarrate. Forse anche in Rai, questo però non lo sappiamo. […] Anche per fare il coreografo devi avere una spinta, questo sia in rai, che in Mediaset, è tutta una questione di amicizia e intrallazzi. La meritocrazia non esiste, tu ti collochi solo se hai un intrallazzo viscido o se conosci qualcuno. Solo un miracolo può riportarmi in televisione”.