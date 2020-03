Valerio Pino: “Fra me ed Enrico Papi c’erano sguardi pieni di desiderio carnale”

Valerio Pino a inizio carriera ha lavorato nel corpo di ballo di Sarabanda e secondo quanto dichiarato al portale iGossip.it fra lui ed Enrico Papi ci sarebbero stati ‘sguardi pieni di desiderio carnale ed ormoni infuocati‘.

Per il ballerino questi sguardi sarebbero stati corrisposti tant’è che ha poi aggiunto “facevamo l’amore con gli occhi”.

“Sarabanda rappresenta l’inizio della mia carriera da ballerino professionista. Conservo piacevolmente tanti ricordi: dall’emozione dell’audizione con la famosa coreografa di Non è la Rai Marina Cinti alla firma del mio primo contratto importante con Mediaset fino al mio primo programma in tv. Avevo 18 anni, ricordo ancora il brivido della prima puntata, i primi passi a due… e poi oggi posso confessarlo: ero innamorato di Enrico Papi! C’era un’intesa speciale tra di noi, fatta di sguardi pieni di desiderio carnale e ormoni infuocati… facevamo l’amore con gli occhi! Per sei mesi ci vedevamo quasi tutti i giorni… è mancato poco che finissi nel suo camerino, sarebbe successo il delirio!”