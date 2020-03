Valerio Pino pubblica le immagini di quando si è innamorato di Enrico Papi (VIDEO)

Valerio Pino la scorsa settimana ha dichiarato di essere stato innamorato di Enrico Papi. Il ballerino in una recente intervista ha confessato che tra lui e il conduttore c’erano “sguardi pieni di desiderio carnale e anche ormoni infuocati, sguardi di due uomini che fanno l’amore con gli occhi“.

Papi ieri pomeriggio ha risposto in maniera perfetta ed elegante alle dichiarazioni di Valerio Pino.

“Premesso che sono lusingato di quanto ha detto Valerio sono allo stesso tempo molto arrabbiato perché poteva dirmelo prima. Ormai è tardi! Scherzi a parte vorrei brevemente provare a spiegare, utilizzando la mia passione per la musica, cosa penso riguardo ad un tema più ampio e perché questa intervista non mi reca alcun disagio. Anzi. Il fatto che un uomo possa provare delle sensazioni o attrazione fisica nei miei confronti non mi ha mai dato fastidio e non potrà mai rappresentare per me un problema o crearmi imbarazzo. Chiunque di noi può innamorarsi di un uomo come di una donna allo stesso modo e vivere una storia d’amore con la stessa intensità e passione”.