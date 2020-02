Valerio Pino senza peli sulla lingua: “Se fossi rimasto ad Amici ecco con chi sarei stato volentieri nei camerini…”

Valerio Pino è famoso per essere stato uno dei ballerini professionisti più amati (e belli) di Amici. In passato il bel calabrese ha dichiarato di aver avuto alcuni flirt all’interno del talent show e con uno di questi ragazzi è successo qualcosa anche nei camerini del programma.

In una recente intervista rilasciata a Ingresso Libero, Pino ha svelato quale personaggio delle ultime edizioni di Amici avrebbe portato in camerino.

Ma la vera sorpresa è arrivata quando Valerio ha eletto Fabio Fazio come ‘uomo più sensuale della tv italiana’.

“Mi sono comportato malissimo con il programma. Ho dichiarato di aver fatto sesso nei camerini e giustamente mi hanno chiuso le porte. Lasciai tutto alla 4 edizione – aveva detto – e mi richiamarono alla 6 edizione.

Poi andai via nuovamente e dopo quattro anni – per un motivo ben preciso – ho deciso di tornare e la produzione mi ha accolto nuovamente, magari non me lo sarei meritato. Poi ho continuato a comportarmi male. Non sono compatibile con la trasmissione.

Le persone che ci amano hanno il diritto di sapere tutto! La verità assoluta sulla storia d’amore tra i due ballerini professionisti della tv italiana! ‘L’amore in camerino” il mio primo libro disponibile su Amazon”.