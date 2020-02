Valerio Scanu si sfoga: “Questo è il periodo più buio della mia vita e del mio percorso artistico”

Valerio Scanu archiviata la breve (ma intensa) esperienza a Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, si è sfogato su Instagram ammettendo a cuore aperto di star vivendo il periodo più buio della propria vita nonché il periodo più basso della propria carriera da cantante.

“E anche questa è andata, ma diciamoci la verità: mi avete stanato subito, è stata una bellissima esperienza. Direte: ‘Come sei scontato‘… Eh sì, ma è la verità… Un’esperienza arrivata in un momento in cui stavo per dire basta ed ero lì lì seriamente… La chiamata per Il Cantante Mascherato arriva nel periodo più basso del mio percorso artistico ma anche nel periodo più buio della mia vita, quei periodi in cui si commettono degli errori che non riesci a captare come tali e invece di renderti conto continui a calcare la mano e a fare più danni che altro. Inizialmente ero molto titubante ma poi mi sono detto ‘Sì, voglio mettermi in gioco‘. Contestualmente rimettevo a posto i pezzi di puzzle della vita mia che avevo un po’, come dire, spiegazzato e sparpagliato in giro… […] Ogni volta che salivo sul palco ero molto impaurito ma c’è sempre stato chi dalla prima puntata mi ha fatto sentire protetto come farebbe un fratello maggiore ed è Raimondo Todaro, lui captava, non so come, che avessi bisogno di una parola o di una stretta di mani per poter prendere fiato e accendere i motori. […] Grazie Milly Carlucci per tutto ciò che già sai! Beato chi come me ha avuto la possibilità di incontrarti nel suo percorso di vita”.