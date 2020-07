La foto che Valerio Scanu ha messo (e rimosso) da Instagram dopo aver perso una scommessa

Qualche giorno fa Valerio Scanu ha fatto una scommessa con il suo amico personal trainer Peppe e come penitenza è stato costretto a caricare su Instagram Stories una foto in intimo.

Visualizza questo post su Instagram •Amici da Sempre• Un post condiviso da ♕ Peppe.pt ♕ (@peppe.pt) in data: 12 Feb 2020 alle ore 7:23 PST

La foto è stata rimossa poche ore dopo, ma ovviamente è stata salvata ed ha fatto il giro del web.

Una vera e propria ‘svolta’ per Valerio Scanu, da sempre restio a mostrare il proprio corpo e generalmente timido e riservato. In oltre 10 anni di carriera, infatti, le poche foto in costume del cantante risalgono al periodo de L’Isola dei Famosi, dove perse in due mesi di reality circa 11 kg.

