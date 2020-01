Vanessa Hudgens: “Conservo ancora la collana che Zac Efron mi ha regalato in High School Musical, ma…”

Vanessa Hudgens ha chiuso definitivamente con Zac Efron ed ha parlato di lui nella sua intervista rilasciata a Cosmopolitan UK. L’attrice ha rivelato di non vedere e sentire il suo ex fidanzato da anni, ma ha anche detto di conservare un ricordo di lui e del personaggio che ha interpretato in High School Musical.

“Onestamente no, non ci vediamo. In realtà non lo vedo e nemmeno lo sento da alcuni anni. Una cosa mi è rimasta di lui. Ho ancora la collana a Troy ha regalato a Gabriella nel primo film. Però me ne voglio liberare. Sento che ho bisogno di venderla per beneficenza perché è letteralmente chiusa in una piccola borsa che arrugginisce”.

Insomma, inutile continuare a sperare in un ritorno di fiamma, i fan si devono rassegnare. Questa vuole addirittura sbarazzarsi di un ricordo così dolce.



Vanessa Hudgens e Zac Efron: Troy regala una collana a Gabriella, il video di High School Musical

Vanessa Hudgens still has the necklace Troy gave Gabriella in HSM2😭 pic.twitter.com/qIQp2HGROU — aileen patricia 💃🏻 (@Amazing_Aye) January 4, 2020

