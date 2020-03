Vanessa Hudgens dice cavolate sul CoronaVirus e Chiara Ferragni la asfalta

Durante una recente diretta su Instagram Vanessa Hudgens ha detto che le misure prese dagli stati per fronteggiare il CoronaVirus le sembrano delle cavolate e che secondo lei è inevitabile che molte persone muoiano per il COVID19.

“Mi sembrano tutte della grandi cavolate. Mi dispiace, si tratta di un virus, lo capisco. Lo rispetto. Ma al tempo stesso, anche se qualcuno lo prende… Sì, le persone moriranno, ed è terribile ma inevitabile. Non so, forse non dovevo dirlo”.

Ovviamente sui social l’attrice è stata attaccata da migliaia di persone. Chiara Ferragni invece ha preferito far notare a Vanessa tutte le sciocchezze che ha detto, ma con gentilezza.

Praticamente un’asfaltata di classe.

“Vanessa Hudgens, per favore, questo è un messaggio sbagliato da condividere. Questo Virus ha già ucciso migliaia di persone e potrebbe ucciderne milioni se nessuno sta isolato in casa. Ancora una volta, questo non riguarda la mortalità, ma il grande numero di persone che possono ammalarsi contemporaneamente. Se avessero bisogno di andare in ospedale nessun paese sarebbe pronto a ricoverarle tutte”.

Le giustificazioni di Vanessa Hudgens.

Ieri sera l’ex di Zac Efron ha risposto a tutte le critiche dicendo che le sue frasi sono state estrapolate da una live e riportate sul web decontestualizzandole. La Hudgens ha poi invitato tutti a non uscire.

“Ieri ho fatto una diretta Instagram e mi sono resa conto oggi che alcuni dei miei commenti sono stati giudicati senza tenere conto del contesto. Si tratta di un momento folle e sono chiusa a casa. Quello che spero stiate facendo anche voi, in quarantena e tenendovi al sicuro e in salute. Sì, non sottovalutate questa situazione, in nessuno modo! Io sono a casa, rimaneteci anche voi!”

Vanessa Hudgens e la risposta di Chiara Ferragni: il video.

Io che corro ad unfolloware Vanessa Hudgens dopo aver visto le storie di Chiara Ferragni pic.twitter.com/4IvtLOU8BW — 𝒍𝒖𝒄𝒊𝒂𝒏𝒐. (@niallrosewood) March 18, 2020