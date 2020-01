Vanessa Hudgens di nuovo single dopo quasi un decennio

Vanessa Hudgens è di nuovo single dopo (quasi) un decennio: era il 2011, infatti, quando annunciò alle cronache rosa di stare insieme ad Austin Butler.

Ancora non è ben chiaro chi sia stato a decidere di porre fine alla loro storia, ma una cosa sembrerebbe essere certa: Vanessa Hudgens ed Austin Butler sono di nuovo single e secondo UsWeekly l’attrice avrebbe già dato la notizia a tutti i suoi familiari ed agli amici più stretti.

In realtà Vanessa e Austin non appaiono insieme già da parecchi mesi, da quando lo scorso Halloween i due hanno festeggiato in due posti diversi. Lo stesso per quanto riguarda le festività natalizie: nessuna foto di coppia, né una paparazzata insieme. Addirittura lo scorso 13 dicembre, in occasione del compleanno di lei di Austin nemmeno l’ombra, così come neanche nelle vacanze organizzate dall’attrice a Vals, in Svizzera.

Insomma, che fra Vanessa e Austin qualcosa non andasse era sotto l’occhio di tutti, ora abbiamo la conferma.